Власти отменили новогоднюю программу в Новосибирске

В Новосибирске мэрия приняла решение отменить массовые мероприятия в центре города с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщила вице-мэра Анна Терешкова.

— В новогоднюю ночь мы включим музыку на площади Ленина, — подчеркнула Терешкова.

Напомним, что вопрос о проведении полноценного празднования поднимался в середине декабря. Тогда вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что для проведения мероприятия будет нужно задействовать полицию с рамками для безопасности новосибирцев. Установка таких рамок, а также за действие полиции в новый год посчитали не слишком гуманным.

Ранее редакция сообщала о том, что власти намерены отменить новогоднюю программу в Новосибирске.