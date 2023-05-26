В Новосибирской области прокуратура потребовала отнять береговую линию Оби у компании

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт нарушения законодательства. В регионе незаконно сформировали земельный участок, в который вошла часть береговой линии реки Обь, сообщили в ведомстве.

— Проведенной природоохранной прокуратурой проверкой установлено, что земельный участок, принадлежащий ООО «АТК Сибирь», незаконно сформирован в границах водного объекта — реки Обь и его береговой полосы, — говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд и потребовал осуществить раздел земельного участка путем исключения из него водного объекта и его береговой полосы.

Железнодорожный районный суд города Новосибирска удовлетворил исковое заявление природоохранной прокуратуры к ООО «АТК Сибирь».

Фактическое исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь.