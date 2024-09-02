Новый метод защиты от подделок запатентовали новосибирские ученые

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали люминесцентные красители, а также технологию, которая позволяет использовать их в качестве защиты от подделок торговых марок и документов.

— У нас есть целая линейка изначально бесцветных соединений, которые под воздействием ультрафиолета начинают светиться в спектре от красного до зеленого цвета, — заявили в пресс-службе НГУ.

По словам ученых, встраиваемые красители, нанесенные в виде специальной метки на документ или упаковку товара, могут выступать трехступенчатой системой защиты от подделок.

— Достаточно посветить на метку ультрафиолетом, а потом сверить полученные показатели с теми, что заявляет производитель или организация, выдавшая документ, — пояснил ведущий научный сотрудник Факультета естественных наук НГУ Андрей Потапов.

По его словам, соответствие оттенка оригинальному можно проверить даже с помощью смартфона, на котором установлено стандартное приложение, анализирующее цвет.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ запатентовали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха. В отличие от аккумулятора, он может выдержать десятки и даже сотни тысяч циклов зарядки и разрядки.