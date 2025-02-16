Стало известно количество живущих медведей в лесах Новосибирской области

Зима близится к завершению, и уже через месяц-полтора медведи начнут выходить из спячки. Жителям Сибири напомнили о том, как правильно вести себя при встрече с этими хищниками.

В Новосибирской области южная граница ареала медведя пролегает по территории Венгеровского, Куйбышевского, Убинского, Каргатского, Чулымского, Коченевского и Колыванского районов. Однако иногда медведи заходят и в более южные районы. На правобережье их ареал доходит почти до южной границы области, включая лесные охотничьи угодья.

По приблизительным оценкам, численность медведей в Новосибирской области составляет немногим более 1400 особей.

— В случае встречи с медведем следует уверенно низким спокойным голосом обозначить себя, «поговорить с животным», одновременно отходя немного вбок и избегая прямого взгляда, производить шум подручными средствами. Постараться визуально увеличить свои размеры (встать вместе группой людей, поднять вверх руки, держа в них одежду или рюкзак), — дали совет в минприроды региона.

Ранее редакция сообщала о том, что годовалый медведь наследил в заказнике под Новосибирском. Специалисты попросили соблюдать меры безопасности.