Новосибирцев будут лишать жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам

Начиная с 2025 года суд может выставить квартиру на торги, если долг по ЖКУ превышает 200-300 тысяч рублей, а само жилье не является единственным в собственности должника. Помимо этого, пени теперь будут рассчитываться на основе ключевой ставки ЦБ РФ, а при просрочке более двух месяцев возможно отключение воды и электричества. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Значительно сокращаются и сроки судебных взысканий по долгам за ЖКУ. Управляющая компания теперь может обратиться в суд уже через месяц после пропуска платежа. К тому же в случае, если задолженность не превышает 500 тыс. рублей, то дело будут рассматривать в упрощенном, а значит и ускоренном, порядке.

Затронут новые правила и людей, арендующих жилье по социальному найму. Если они не будут оплачивать услуги ЖКУ более шести месяцев, то их смогут перевести в менее комфортные условия проживания.

Добавим, для максимального ускорения всех сопутствующих процессов в 2025 году начнет работу цифровая система для автоматического начисления и взыскания долгов. Программа поможет быстрее накладывать аресты на счета и имущество должников.

Напомним, в 2023 году от продажи арестованного имущества должников на торгах в приставы выручили почти 0,5 млрд рублей.

Количество исполнительных документов по долгам ЖКХ сократилось на на 16,6% меньше.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский пенсионер пожаловался Путину на рост тарифов на ЖКХ.