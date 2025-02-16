Бывшее здание «Тойота Центра Новосибирск» сносят в Новосибирске

Начались работы по сносу бывшего дилерского центра, принадлежащего ГК «СЛК-Моторс». Пустующее несколько лет подряд здание расположено по соседству с торгово-развлекательным центром «Сибирский Молл».

Напомним, дилерский центр «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе начал работать в конце 2006 года. Ровно через десять лет «Тойота Мотор» прервала сотрудничество с ГК «СЛК-Моторс». После этого сразу же закрылись дилерские предприятия Toyota и Lexus в Новосибирске и Барнауле. Весной 2018 года здание уже бывшего центра было выставлено на торги конкурсным управляющим НАО «СЛК-Моторс» Алексеем Скрынником. Его начальная цена на тот момент составляла 387,5 миллиона рублей. В сопутствующей документации указывалось, что общая площадь трехуровневого комплекса составляет 14,5 тысячи кв.м, участка – 1,44 га., а общий объем – 18,5 миллиона долларов. Тогда же на аукцион выставили автомобильные запасные части, мебель, строительные материалы и электрооборудование «СЛК-Моторс».

В конце 2024 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство ООО СЗ «Башни на Фрунзе» не месте дилерского центра Toyota. В разрешении отмечалось, что застройщик получил право на реконструкцию центра в многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

Ранее редакция сообщала о том, что судя по информации, размещенной на карте 2ГИС, застройщик планирует возвести на площадке три высотных здания. Текущее название жилого комплекса — ЖК City Towers.