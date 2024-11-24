Стало известно, сколько готовы потратить новосибирцы на новогодние подарки

Новосибирцы готовы потратить на новогодние подарки друзьям и родственникам 16,8 тысяч рублей. Это на 3,6 тысячи рублей (27,3%) больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Для сравнения, в 2023 году сумма, которую выделяли жители региона на подарки составляла 13,2 тыс. рублей, в 2022 году — 11,8 тыс. рублей, в 2021 году — 12,3 тыс. рублей.

Исследование показало, что больше половины россиян планируют дарить подарки на Новый год. 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег. В то же время, каждый седьмой респондент (14%) ответил, что не собирается дарить подарки.

— Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше, — отмечают эксперты.

Опрос показал, что чем выше доход человека, тем реже он готов дарить подарки друзьям и чаще — вторым половинкам.

Ранее редакция сообщала, что больше половины компаний Новосибирска проведут новогодние корпоративы. Большинство из них планирует отмечать корпоратив в ресторанах и офисах.