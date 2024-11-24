В Новосибирске суд оценил жизнь погибшего пса Вайта в 40 тысяч рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска 18 ноября поставил точку в деле о гибели собаки-поводыря Вайта. Об этом на своей станице ВКонтакте сообщила хозяйка питомца Ирина Бурмистрова. Компенсацию, которую она запрашивала за него, получить не удалось.

— В исковом заявлении я обозначала размер морального вреда 500 тысяч рублей. Но, выслушав объяснения ответчика, задав уточняющие вопросы мне и прокурору, судья озвучила другое решение. Мне было больно от позиции, которую заняли государственные органы, горэлектротранспорт и судья, — написала она.

Ирина Бурмистрова рассказала, что представитель ГЭТ настаивала на том, что организация не виновата и утверждала, что токоутечка была в пределах нормы. А судья напомнила, что Вайт был техническим средством реабилитации и не являлся собственностью Ирины.

— Я искренне надеюсь, что лица, ответственные за происходящее и за принятое судебное решение никогда не узнают, что значит для слепого человека собака-проводник, какова её ценность, а точнее сказать бесценность. Пусть это простая истина останется для них недосягаемой! — говорит она.

Трагедия произошла 21 июля 2023 года. Сибирячка Ирина Бурмистрова вместе с лабрадором Вайтом собиралась ехать на работу. Но когда собака вскочил на подножку троллейбуса №24, его ударило разрядом электричества. Пес упал замертво. Очевидцы попытались реанимировать четвероногого поводыря, его на руках донесли до ближайшей ветклиники, но шансов уже не было.

Инцидент вызвал общественный резонанс, после чего департамент транспорта пообещал выплатить Ирине компенсацию за погибшего Вайта.

Хозяйка тяжело переживала потерю друга, она даже посвятила ему стихи.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске у хозяйки погибшего пса Вайта появилась новая собака-поводырь.