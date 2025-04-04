Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов домашних животных

В 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано 3553 случая укусов людей животными. Из них только 1111 случаев произошли по вине бездомных животных, включая тех, кто имеет хозяев, но находится на самовыгуле. Такие данные предоставили зоозащитники, ссылаясь на информацию, полученную от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

В 2023 году количество покусов, совершенных домашними животными, составило 2121, а бездомных — 1191.

— В этом вопросе необходимо наводить порядок, самовыгул нужно пресекать в первую очередь, серьезно ужесточая штрафы для хозяев таких собак, — рассказала представитель юридического центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева.

Напомним, в конце 2023 года в региональное законодательство об административных правонарушениях Новосибирской области были внесены изменения.

— Непринятие владельцами собак мер по недопущению самостоятельного выхода собаки за пределы земельного участка, принадлежащего владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, — говорится в поправке.

Однако в 2024 году не было составлено ни одного административного протокола в соответствии с этими поправками, констатирует Слесарева.

По данным Atas.Info, вместо этого председателям территориальных общественных самоуправлений (ТОС), особенно в районах частного сектора, рекомендовано проводить профилактические беседы с жителями о правилах выгула собак. За год на муниципальных сайтах было размещено 39 публикаций об ответственности за самовыгул.

Статистические данные показывают, что после принятия Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» количество нападений на людей в Новосибирске со стороны бездомных животных остаётся примерно на одном уровне. До 2018 года этот показатель колебался от 1553 до 2412 случаев в год.

Согласно данным, опубликованным на сайте мэрии, количество заявок от горожан на отлов бездомных животных с каждым годом снижается. В 2024 году было зарегистрировано 1611 заявок, в 2023 году — 2008, а в 2022 году — 2891.

Один из подрядчиков, занимающийся отловом в Новосибирском районе, на границе с Новосибирском, напротив, сообщает, что количество заявок на отлов резко выросло. Хотя ситуация кардинальным образом не изменилась.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.