Полпред провёл рабочую встречу с главой Российского экологического общества

В Москве состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева с руководителем Российского экологического общества (РЭО) Рашидом Исмаиловым.

Глава РЭО проинформировал полпреда о текущей деятельности организации и функционировании общественно-экспертных платформ на территории Сибирского федерального округа. Подчеркивалось, что обеспечение экологического благополучия сибирских регионов является приоритетной задачей для Российского экологического общества.

Согласно представленным данным, при поддержке РЭО в ряде субъектов СФО – Республике Тыва, Красноярском и Алтайском краях, Омской области – функционируют экологические советы при главах регионов. Данный факт свидетельствует о стремлении региональных властей к сотрудничеству с экспертным сообществом и общественными деятелями в процессе разработки экологической политики.

В числе наиболее острых проблем округа были обозначены вопросы улучшения качества атмосферного воздуха и совершенствование системы обращения с ТКО. «Экологическая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у населения, поэтому необходимо комплексно подходить к решению задач по обеспечению благоприятной окружающей среды для жителей Сибири», – заявил полномочный представитель президента.