В Новосибирской области диких животных привьют от бешенства

В Новосибирской области начинается кампания по бесконтактной иммунизации диких животных. В 2025 году регион получит 160 тысяч доз вакцины, на эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей. Поставка первой партии вакцины ожидается в ближайшее время. Вакцина представляет собой брикет-приманку, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных (мясокостной, рыбной муки, говяжьего жира), с добавлением капсулы с вакциной.

— Обычно раскладка данной вакцины ведется с середины апреля, когда снег во многих местах сходит. В первую очередь, вакцинируются лисы, корсаки, енотовидные собаки. Приоритетные места для раскладки вакцины определяются вместе со специалистами, которые ведут учеты диких животных. Где большое поголовье, там раскладывают в первую очередь, — сообщил BFM-Новосибирск судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Он добавил, что иммунизация позволяет держать под контролем распространение заболеваний. В 2025 в регионе зарегистрировано 4 случая бешенства. Последний — в селе Новолокти Искитимского района, где на частное подворье зашла бешеная лиса. В селе введен карантин, он будет действовать до 25 мая.

Ранее редакция сообщала, что запреты, введенные из-за ящура, могут снять в Новосибирской области. Ограничения, которые значительно усложнили работу животноводов, были введены в 2020 году.