Землю за «Локомотив Ареной» вновь выставят на торги

В мае 2024 года мэрия планирует объявить торги на освоение в рамках КРТ площадки, расположенной ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах, площадью 6,7 га. Речь об участке, расположенном за «Локомотив Ареной».

Напомним, первый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров муниципалитет объявлял год назад. Его выиграл выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая. Всего в мэрию Новосибирска поступили четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона. По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново. Его поддержал арбитражный суд, а также апелляция.

В июне 2024 года муниципалитет планируется объявить торги еще по двум территориям: