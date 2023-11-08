На продажу выставлено здание с «Грильницей» на Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске планируют продать здание с «Грильницей» на Бориса Богаткова, 64. Цена — 47 миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте Авито.

Отмечается, что здание было построено в 2012 году. Площадь — 216 квадратных метра. В здании есть два павильона, которые подходят для торговли и общепита.

— Первая линия, хороший пешеходный и автомобильный трафик, — называет плюсы автор объявления.

Само объявление было опубликовано 6 ноября, а посмотрели его 435 человек.

Напомним, что новосибирец продает дом на колесах за 1,375 миллиона рублей. Дом представляет из себя прицеп к автомобилю. Покупался такой дом в Великобритании.

Ранее редакция сообщала о том, что злую щитоспинку можно купить за 10 тысяч рублей в Новосибирске.