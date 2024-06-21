Стало известно, во сколько обойдется свадьба в 2024 году

По результатам опросу*, проведённого ВТБ и банком Открытие, стало известно, что по мнению трети сибиряков (32%), организация свадьбы в этом году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 20% рассчитывают на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, 18% готовы потратить на торжество от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 4% вообще уверены, что понадобится более одного миллиона рублей.

23% жителей Сибири полагают, что свадьба должна быть пышной, ведь только так она запомнится на всю жизнь. Такого мнения придерживается каждый четвертый опрошенный житель России.

При этом 9% россиян говорят, что для проведения свадьбы хватит 100 тысяч рублей. 14% считают, что потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, 19% — от 200 до 300 тысяч рублей, 28% — от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% готовы вложить в мероприятие от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 6% — более одного миллиона.

87% россиян считают, что, если денег на свадьбу не хватает, то должны помочь родители. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, составило 14%.

Большинство опрошенных (71% в Сибири, 68% в целом по России) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен 10-14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.