За рубку деревьев оштрафован на 500 тысяч рублей житель Новосибирской области

За рубку деревьев без разрешения новосибирец оштрафован на полмиллиона рублей с конфискацией имущества.
— Доволенским районным судом 59-летний мужчина осужден за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Житель села Утянка Доволенского района в ноябре 2023 года незаконно спилил лес. Он использовал бензопилу и трактор в качестве погрузчика. При этом у него не было необходимых разрешительных документов.
В результате государству был причинён крупный ущерб в размере более 100 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей, а также конфисковал в доход государства бензопилу и тракторную телегу.
Также у жителя арестован автомобиль «Лексус».
— Причиненный преступлением ущерб в размере более 100 тыс. рублей возмещен осужденным добровольно, — отметили в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор незаконным лесорубам в Новосибирской области.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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