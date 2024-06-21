Новосибирские предприниматели подают иски к «Максмаркету»

В Арбитражный суд Новосибирской области подано восемь исков от предпринимателей к ООО «Максмаркет-Франшиза» — дочерней структуре ООО «Максмаркет» из Одинцово Московской области. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда. Общая сумма исков — более 689 тысяч рублей.

В целом, в картотеке Арбитражного суда на сегодняшний день зарегистрировано более 210 исков от предпринимателей по всей России. Первые исковые заявления начали поступать в феврале 2024 года. Большинство исков подано от бизнесменов Москвы и Московской области. Кроме того, иски поданы от представителей бизнеса из Красноярского и Пермского краев, Республики Башкортостан, а также Пермской, Свердловской, Костромской, Ростовской, Новгородской, Самарской и других областей.

В апреле 2024 года глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве компании «Максмаркет», оставившей вкладчиков без денег. Уголовное дело было возбуждено после сюжета на одном из федеральных телеканалов. В нем говорилось, что маркетплейс, офис которого располагался в Московской области, оставил без денег своих вкладчиков. В правоохранительных органах пояснили, что речь идет про маркетплейс «Максмаркет».

Схема выглядела следующим образом — основатель фирмы Максим Ильин предлагал ИП или ООО осуществлять закупки за них. Люди перечисляли ему деньги, он находил крупнооптовые партии ликвидного товара и продавал через свой сайт.

За 2023 год «Максмаркет» набрал несколько тысяч партнеров. Первые задержки выплат случились в декабре 2023 года. Руководство компании объясняло сбои кассовым разрывом. Позже выплаты прекратились полностью.

По данным Seldon Basis, ООО «Максмаркет-Франшиза» образовано в феврале 2022 года в Одинцовском районе Московской области. Основной вид деятельности компании по ОКВЭД — Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредителем является ООО «Максмаркет». Генеральный директор — Максим Ильин. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 375,8 млн рублей (в 2022 году —19,6 млн рублей), чистый убыток — 786,1 млн рублей (в 2022 году убыток составлял 247,2 млн рублей). По данным ФНС, за 2023 год доходы компании составили 381 872 000 рублей, расходы — 1 162 280 000 рублей. На 13.06.2024 есть задолженность по налогам и сборам в размере 9,37 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске задержали бывших сотрудников научного центра «Вектор», подозреваемых в хищении 6 миллионов у предприятия. Суд отправил экс-сотрудника научной организации в СИЗО почти на два месяца. Супруге экс-сотрудника центра назначили меру пресечения — домашний арест до 17 августа.