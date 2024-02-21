Стало известно, за что задержали председателя общества глухих Новосибирска

Стали известны причины задержания председателя новосибирского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Михаила Брагина. Его и коллег по Обществу обвиняют в продаже по заниженной стоимости зданий в регионах России.

Как сообщает издание «Коммерсант», избавляясь от якобы непрофильных активов, руководители ВОГ нанесли ущерб на сумму в 211 миллионов рублей.

Накануне в офис ВОГ, расположенный в Москве на улице 1905 года нагрянули следователи МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД и задержали почти 20 человек. После допроса некоторых отпустили, других же оставили в отделе на двое суток. Задержанным руководителям ВОГ инкриминируется продажа по заниженной стоимости объектов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Напомним, о задержании руководящего состава Всероссийского общества глухих стало известно 20 февраля. Среди попавших под подозрение — председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а так же несколько бывших руководителей и сотрудников.