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Стало известно, за что задержали председателя общества глухих Новосибирска

  • 21/02/2024, 14:17
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Стало известно, за что задержали председателя общества глухих Новосибирска
О задержании Михаила Брагина и его коллег стало известно 20 февраля.

Стали известны причины задержания председателя новосибирского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Михаила Брагина. Его и коллег по Обществу обвиняют в продаже по заниженной стоимости зданий в регионах России.

Как сообщает издание «Коммерсант», избавляясь от якобы непрофильных активов, руководители ВОГ нанесли ущерб на сумму в 211 миллионов рублей.

Накануне в офис ВОГ, расположенный в Москве на улице 1905 года нагрянули следователи МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД  и задержали почти 20 человек. После допроса некоторых отпустили, других же оставили в отделе на двое суток. Задержанным руководителям ВОГ инкриминируется продажа по заниженной стоимости объектов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Напомним, о задержании руководящего состава Всероссийского общества глухих стало известно 20 февраля. Среди попавших под подозрение — председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а так же несколько бывших руководителей и сотрудников.

Фото: с официального сайта Всероссийского общества глухих.

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Михаил Брагин задержание ВОГ


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