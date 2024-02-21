Хакеры получают доступ к электронным подписям

Директор по безопасности «СберКоруса» Иван Дмитриев в беседе с РИА Новости рассказал, что банки не требуют вводить пин-код от электронной подписи или передавать сертифицированный носитель ключа — токен, не попросят также установить программу для удаленной технической поддержки на ваш телефон или компьютер, а вот хакеры — да.

И, если у вас появилось подозрение, что на связи мошенник, специалист советует немедленно прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки.

Дмитриев предупредил, что в онлайн-пространстве электронная подпись — одна из мишеней для хакерских атак, начиная от фишинга и заканчивая взломом аккаунтов и кражей личных данных. Получив доступ к электронной подписи, хакеры могут совершать противоправные действия от имени ее владельца, добавил эксперт.

Иван Дмитриев пояснил, что устройства атакуют через уязвимости в программном обеспечении с помощью софта для автоматического подбора паролей, а также сторонних приложений из ненадежных источников.

Ранее редакция сообщала, что три миллиона «умных» зубных щеток были заражены вредоносным ПО.