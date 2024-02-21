В 40 раз увеличился экспорт экзотических фруктов из Китая в Новосибирск

С начала этого года импорт экзотических фруктов из Китая в Новосибирскую область вырос в 40 раз.

Россельхознадзор по Новосибирской области сообщает, что с начала года и по 19 февраля в новосибирские склады поступило 1568 тонн фруктов. В прошлом году за такое же время было всего 39 тонн.

— В основу ассортимента вошли два вида цитрусовых — это 827 т помело и 565 т мандаринов. Кроме того, ввезено 91 т манго и 85 т питахайи (драгон фрут), — говорится в сообщении ведомства.

Все продукты прошли фитосанитарное благополучие. Сейчас все фрукты допущены на прилавки магазинов региона.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья.