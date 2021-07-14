Рекламодателям

«Старайтесь, мужики»: мэр проконтролировал ход строительства теплотрассы на Богаткова

  • 14/07/2021, 17:30
Новости Новосибирска
Работы по реконструкции теплосети в Октябрьском районе Новосибирска СГК ведет с опережением графика, построена резервная схема подключения горожан к горячему водоснабжению.

Об этом директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру Новосибирска Анатолию Локотю, который посетил объект строительства. СГК ранее уже сократила сроки строительства, чтобы минимизировать период перекрытия дороги. Мэр поставил задачу выполнить проект еще быстрее.

14 июля мэр Новосибирска посетил один из крупных объектов инвестпрограммы СГК на теплосетях Новосибирска — реконструкцию 400-метровой теплотрассы на улице Бориса Богаткова. В числе основных вопросов совещания на месте стройки были удорожание цены строительства теплосети, сроки выполнения работ и снабжение потребителей горячей водой.

С 6 июля подрядчик СГК приступил к строительству новой теплосети. Замена старой аварийной трубы на новую, большего диаметра, должна прекратить аварийные отключения тепла 180 многоэтажных домов, а также создать резерв подключения для новостроек правобережья, рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Это жилмассивы перспективной застройки: «Шевченковский», «Оазис», «Тихомиров», «Облака», «Чикаго», «Гурьевский» и другие. Увеличение диаметра с 400 до 600 дает городу 47 Гкал – этого достаточно примерно на четырех десятков новых многоквартирных домов, пояснил Андрей Колмаков.

Чтобы потребители не остались на время стройки без горячего водоснабжения, на днях продолжена 200-метровая временная схема подключения. Сейчас у горожан, проживающих на улице Б. Богаткова, горячая вода отсутствует из-за гидравлических испытаний на теплосетях от ТЭЦ-5. Срок подачи ресурса – поздний вечер 16 июля.

Весь комплекс работ подрядная компания «Масстройэлит» планирует провести до 19 августа. Теплосети проходят под проезжей частью, поэтому пришлось перекрыть движение автотранспорта по улице Б. Богаткова – на отрезке между улицами Воинская и Гаранина. Объем работ большой и предполагал более длительные сроки выполнения, но СГК сократила сроки реконструкции на 18 дней.

Мэр поставил задачу еще более сократить сроки выполнения проекта:

«Разговаривали с подрядчиком сейчас с тем чтобы немного перестроиться, ускорить строки введения. А введение – это не просто теплоподача. Это восстановление дорожного покрытия, возможность движения транспорта и возобновления тех транспортных маршрутов, которые были на Бориса Богаткова», – подчеркнул Анатолий Локоть. «Старайтесь, мужики», – напутствовал глава города бригаду подрядчиков.

Сейчас «Масстройэлит» ведет работы с опережением графика.

Отдельно мэр отметил важность расширения пропускной способности теплосети:

«Рядом будут развиваться микрорайоны, в частности, видим перспективы застройки территории Военного городка, поэтому здесь этот резерв просто необходим», — подчеркнул глава города.

СГК вложит в строительство теплотрассы на Богаткова свыше 63 млн рублей собственных средств. С прошлого года произошло подорожание проектов рассказал Андрей Колмаков:

«Когда проект верстали осенью, он стоил 48 млн без НДС, а сейчас – за счет увеличения стоимости материалов – 56 млн [63 млн – c НДС]».

Рост стоимости из-за стремительного подорожания металла в этом году касается, прежде всего, труб и лотков, сделанных из железобетона. Хотя по отдельным позициям стоимость металла выросла в два раза, но существенного роста цены проекта на Богаткова СГК удалось избежать – за счет ранее заключенных контрактов на поставки материалов.

Фото с сайта СГК

960

Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : теплотрасса СГК инвестпрограмма Анатолий Локоть


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Безопасность российских объектов транспорта обсудили в Горно-Алтайске

14/07/2021, 16:22

В Тыве ввели новые ограничения: рестораны и кафе закрываются

14/07/2021, 11:07

На границе с Китаем задержали 8,5 тысяч кубометров лесоматериалов из Иркутской области

13/07/2021, 17:08

Добыча золота загрязнила тысячу километров рек в Сибири

12/07/2021, 17:23

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В Новосибирске мы тестируем «пилот» оптового продовольственного маркетплейса

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области планируют в 2 раза увеличить темпы газификации

14/07/2021, 19:22

Бизнес-сообщество Новосибирска призвали вакцинировать сотрудников

14/07/2021, 19:14

«Балтика» вышла на Wildberries с безалкогольной продукцией

14/07/2021, 18:36

В Купино перед судом предстанет бывшая глава сельсовета

14/07/2021, 17:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Марина Гусева (Гуляева): Как не разочароваться в своем бизнесе
1/07/21, 9:00
Новости компаний

ВТБ снижает на 2 п.п. ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14/07/2021, 17:13

Клиенты Банка «Левобережный» могут оплачивать покупки по QR-коду

14/07/2021, 17:09

Возьмите ипотеку в Банке «Левобережный» и снизьте ставку

13/07/2021, 15:54

ВТБ улучшает условия по кредитам наличными

13/07/2021, 14:30

Цифровые достижения в строительной отрасли будут представлены в работах журналистов в номинации «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО»

13/07/2021, 11:42

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области планируют в 2 раза увеличить темпы газификации

Бизнес-сообщество Новосибирска призвали вакцинировать сотрудников

За ростом цен на металл может последовать рост тарифов

Решение о том, в каком формате начнется учебный год в Новосибирске, примут в начале августа

Документы для запуска обязательной вакцинации в Новосибирской области уже готовы

Финансы

Новости Новосибирска

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

«Партия Роста» выбрала, кого будет двигать в Госдуму

Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Александру Морозову нашли замену

Недвижимость

Выгодно ли покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Дебиторку застройщика ЖК «Новомарусино» снова выставили на торги

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирска

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

Транспорт

Новости Новосибирска

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

Туризм

covid-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

Общество

Новости Новосибирска

Конфликт с мусорным полигоном неизбежен

Решение о том, в каком формате начнется учебный год в Новосибирске, примут в начале августа

Документы для запуска обязательной вакцинации в Новосибирской области уже готовы

Андрей Травников: Наверное, нужно поднять кого-то со стульев и отправить на места наводить порядки

УФАС: Рост цен на овощи связан с сезонностью и увеличением себестоимости

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска