«Старайтесь, мужики»: мэр проконтролировал ход строительства теплотрассы на Богаткова

Об этом директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру Новосибирска Анатолию Локотю, который посетил объект строительства. СГК ранее уже сократила сроки строительства, чтобы минимизировать период перекрытия дороги. Мэр поставил задачу выполнить проект еще быстрее.

14 июля мэр Новосибирска посетил один из крупных объектов инвестпрограммы СГК на теплосетях Новосибирска — реконструкцию 400-метровой теплотрассы на улице Бориса Богаткова. В числе основных вопросов совещания на месте стройки были удорожание цены строительства теплосети, сроки выполнения работ и снабжение потребителей горячей водой.

С 6 июля подрядчик СГК приступил к строительству новой теплосети. Замена старой аварийной трубы на новую, большего диаметра, должна прекратить аварийные отключения тепла 180 многоэтажных домов, а также создать резерв подключения для новостроек правобережья, рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Это жилмассивы перспективной застройки: «Шевченковский», «Оазис», «Тихомиров», «Облака», «Чикаго», «Гурьевский» и другие. Увеличение диаметра с 400 до 600 дает городу 47 Гкал – этого достаточно примерно на четырех десятков новых многоквартирных домов, пояснил Андрей Колмаков.

Чтобы потребители не остались на время стройки без горячего водоснабжения, на днях продолжена 200-метровая временная схема подключения. Сейчас у горожан, проживающих на улице Б. Богаткова, горячая вода отсутствует из-за гидравлических испытаний на теплосетях от ТЭЦ-5. Срок подачи ресурса – поздний вечер 16 июля.

Весь комплекс работ подрядная компания «Масстройэлит» планирует провести до 19 августа. Теплосети проходят под проезжей частью, поэтому пришлось перекрыть движение автотранспорта по улице Б. Богаткова – на отрезке между улицами Воинская и Гаранина. Объем работ большой и предполагал более длительные сроки выполнения, но СГК сократила сроки реконструкции на 18 дней.

Мэр поставил задачу еще более сократить сроки выполнения проекта:

«Разговаривали с подрядчиком сейчас с тем чтобы немного перестроиться, ускорить строки введения. А введение – это не просто теплоподача. Это восстановление дорожного покрытия, возможность движения транспорта и возобновления тех транспортных маршрутов, которые были на Бориса Богаткова», – подчеркнул Анатолий Локоть. «Старайтесь, мужики», – напутствовал глава города бригаду подрядчиков.

Сейчас «Масстройэлит» ведет работы с опережением графика.

Отдельно мэр отметил важность расширения пропускной способности теплосети:

«Рядом будут развиваться микрорайоны, в частности, видим перспективы застройки территории Военного городка, поэтому здесь этот резерв просто необходим», — подчеркнул глава города.

СГК вложит в строительство теплотрассы на Богаткова свыше 63 млн рублей собственных средств. С прошлого года произошло подорожание проектов рассказал Андрей Колмаков:

«Когда проект верстали осенью, он стоил 48 млн без НДС, а сейчас – за счет увеличения стоимости материалов – 56 млн [63 млн – c НДС]».

Рост стоимости из-за стремительного подорожания металла в этом году касается, прежде всего, труб и лотков, сделанных из железобетона. Хотя по отдельным позициям стоимость металла выросла в два раза, но существенного роста цены проекта на Богаткова СГК удалось избежать – за счет ранее заключенных контрактов на поставки материалов.