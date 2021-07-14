В Купино перед судом предстанет бывшая глава сельсовета

Прокуратура Чистоозерного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Троицкого сельсовета.

Она обвиняется в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, глава сельсовета, используя свое служебное положение, издала незаконное распоряжение о выплате себе единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию в размере 10 должностных окладов. Так ей удалось похитить денежные средства администрации Троицкого сельского совета в размере свыше 110 тыс. рублей. Ущерб возмещен обвиняемой до возбуждения уголовного дела.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Купинский районный суд.