Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Автор: Артем Рязанов

Длинный отпуск получится, если взять отпуск с 4 по 8 мая

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

— Если вы готовы немного потерять в доходе ради продолжительного отдыха, оптимальным вариантом будет взять отпуск с 4 по 8 мая. В сочетании с официальными праздничными и выходными днями вы получите целых 11 дней отдыха, потратив всего 5 дней отпуска, — сказала Богданова-Шемраева.

Чтобы продлить отпуск, сохранив выплаты и количество дней, можно взять его с 27 по 30 апреля. Используя всего 4 дня, можно отдохнуть 9 дней подряд, учитывая выходные 25-26 апреля и праздничные дни 1-3 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска.

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Автор: Артем Рязанов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область постепенно приходит весна. Новая рабочая неделя начнётся с тепла и мокрого снега.

Так по прогнозам синоптиков из Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до 0, в некоторых районах до -5 градусов. Днём ожидается потепление до 0, а местами до +5 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, который днём местами превратится в мокрый. Ветер будет дуть с запада, с порывами до 17 метров в секунду.

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Автор: Артем Рязанов

В микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска началось строительство новой школы. Разрешение на возведение выдано региональному оператору. Проект финансируется застройщиком в рамках комплексного освоения территории. Здесь уже создается современная жилая застройка, ориентированная на семьи с детьми.

Образовательное учреждение на 1100 мест будет располагаться в четырёхэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Архитектура здания продумана таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались. Проект включает отдельные блоки для начальной школы и для основного и старшего звеньев, что, по задумке авторов, должно повысить комфортность и безопасность учебного процесса.

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Автор: Артем Рязанов

Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей, сменивший митрополита Никодима, провел свою первую литургию в Новосибирске.

По информации Новосибирской митрополии, 21 и 22 марта он совершит богослужения в Вознесенском кафедральном соборе.

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о компенсации в размере 40,3 миллиона рублей для 113 семей из 189, которые потеряли скот в результате вспышки пастереллеза.

— Эта сумма включает в себя социальные выплаты (5,8 млн руб.) в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

