Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

— Если вы готовы немного потерять в доходе ради продолжительного отдыха, оптимальным вариантом будет взять отпуск с 4 по 8 мая. В сочетании с официальными праздничными и выходными днями вы получите целых 11 дней отдыха, потратив всего 5 дней отпуска, — сказала Богданова-Шемраева.

Чтобы продлить отпуск, сохранив выплаты и количество дней, можно взять его с 27 по 30 апреля. Используя всего 4 дня, можно отдохнуть 9 дней подряд, учитывая выходные 25-26 апреля и праздничные дни 1-3 мая.

