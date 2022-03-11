Дело основателя «Некрополя» передано в суд

Прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении учредителя ООО Похоронный дом «Некрополь», который подозревается в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По информации ведомства, дело передано в Заельцовский районный суд Новосибирска для последующего рассмотрения.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период с февраля 2011 года по июль 2019 года через двух работников общества, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, дал взятку в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 1 в виде денег в общей сумме более 1, 2 млн рублей, — сообщают в областной прокуратуре. — Взятки в размере от 500 до 1 000 рублей передавалась должностному лицу за каждого умершего в ГКБ № 1 пациента, в отношении которого ритуальные услуги были оказаны ООО «Похоронный дом «Некрополь».

Что касается остальных фигурантов дела, то ранее они по результатам судебных разбирательств были приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафу.

Напомним, что собственник ООО «Некрополь», директор ПД «Некрополь» Сергей Якушин был ранее объявлен в розыск, а впоследствии задержан в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге и помещён под домашний арест. Центральный районный суд Новосибирска впоследствии несколько раз продлевал арест, в последний раз — в феврале текущего года с сохранением всех принятых судом в отношении подозреваемого ограничений.

Вместе с Сергеем Якушиным подозреваемым по делу проходил директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин, который получил штраф 700 тыс рублей.

При этом стоит отметить, что в 2020 году в одном из помещений Некрополя» произошёл крупный пожар, который ритуальщики неофициально связали с попыткой рейдерского захвата отрасли.

Согласно УК РФ, статья, инкриминируемая Сергею Якушину, наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.