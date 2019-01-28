Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

— Владимир, вы работает на региональном рынке чая/кофе с начала 2000-х годов. Можете рассказать о нюансах его становления?

— Самым первым в Новосибирске обжарочное производство открыл господин Мелентьев (Сергей Мелентьев, компания ООО «Чистый кофе». — Ред.). Примерно в это же время на рынок пришел Кристофер Тара-Браун с Traveler’s Coffee. Именно он раскрутил культуру кофе в регионе, благодаря своей энергетике и харизме, что бы там сейчас не говорил товарищ Анвар Пириев, который необоснованно пытается перетянуть на себя все лавры основателя. На тот момент на Красном проспекте уже открылся магазин «КофеМаг» (Алексей Вайнер) — рядом с «Технической книгой».

Мы пришли на рынок кофе в зернах в 2003 году и вошли в топ-5 его основателей. Тогда перед нами стояла цель — донести этот чудесный напиток до потребителя в место его нахождения: в офисы, домой через продажу, установку и сервисное обслуживание автоматических кофемашин. Я пришел со строительного рынка. Мой партнер, который, к сожалению, погиб, привозил из Италии дизайнерские вещи — и именно он заинтересовался кофемашинами, кофе эспрессо. Поэтому культуру его потребления на рынке Новосибирска начали продвигать мы. Мы видели, насколько этот напиток популярен в других странах, и понимали, что этот тренд вскоре придет к нам.

Первый кофейный магазин открыли в самом современном на тот момент торговом центре Новосибирска — МЕГАСе — по условной франшизе московского бренда «Мир Эспрессо». Практически сразу столкнулись с тем, что люди заходили и спрашивали не только кофе, но и чай, поэтому в течение 3 месяцев мы серьезно насытили свой ассортимент. Тогда же поняли, что чай и кофе — органичные, взаимодополняющие и очень интересные продукты. В 2005 году я специально прошел обучение в чайных клубах, и мы начали продавать в том числе хорошие, дорогие чаи для гурманов. С тех пор я искал нейтральное название для магазина и фирмы, чтобы уйти от франшизы, отражающей только кофейную направленность бизнеса. Поиски заняли около 4 лет. Однажды вместе с крестником мы поехали на первый кофейный форум в Москву. Я купил журнал «Вокруг света», и там оказалась рубрика «Дело вкуса» — так появился наш бренд.

Сначала мы развивали розничную сеть, которая на пике составляла 14 магазинов, а потом пошли в корпоративную нишу, стали специализироваться на оптовых поставках и решили выходить на конечного потребителя напрямую. В том числе через сайт Drinkme. Время показало, что эта стратегия была верной: онлайн-площадка — это современная и наиболее эффективная форма ведения бизнеса.

В планах компании — объединить на одном пространстве сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофе-машин, склад, офис, оффлайн-магазин и выставку-продажу продукции, которые сейчас у нас разнесены по разным точкам. Для этого нужна большая площадь и сегодня мы находимся в перманентном поиске.

— Можете оценить ситуацию на рынке кофе и чая? Какие интересные тенденции вы заметили в 2018 году?

— Что касается кофейного рынка, то в России он далек от зрелости. Объясню — почему. В 2005-2006 годах на мировом рынке кофе только 10% составлял сублимированный продукт и около 90% натуральный. У нас была обратная пропорция. С тех пор в России объем потребления натурального кофе вырос до 25-30%. Продажи растут за счет двух вещей: роста спроса на натуральный продукт (на 1-3% в год) и сокращения спроса на растворимый кофе. Отмечу, что по объему рынок кофе второй в мире после нефти, с точки зрения денег и бизнеса.

В 2018 году на рынке кофе сформировался интересный тренд. Этот напиток из простого продукта стал модным атрибутом.

В 2018 году в регионе активно развивались точки свежей обжарки. Многие обжарщики открывали местное производство и за счет этого вовлекали в культуру кофе потребителя. Думаю, что за ближайшие 5-10 лет этот сегмент рынка вырастет еще минимум в 1,5-2 раза.

В 2018 году на рынке кофе сформировался интересный тренд. Этот напиток из простого продукта стал модным атрибутом. Люди стали пить кофе не только потому, что он им нравится, но и так как это модно и современно. Начали возникать альтернативные способы заваривания, появляться brew-бары. Их пока немного, и на рынке региона их доля незначительна, но тем не менее эта альтернатива, которая позволит развиваться другому тренду.

— Какому?

— Как эксперт рынка я прогнозирую, что дальнейший рост рынка натурального кофе будут обеспечивать американо, капельные кофеварки, фильтр-кофе. Будет расти спрос на молотый кофе, который можно заваривать кипятком без применения дорогостоящего оборудования, без замысловатых вкусов. В близких нам по климатическим параметрам странах (Северная Америка, Канада, Скандинавия) основной способ приготовления кофе — это фильтр-кофе. Кофеварки и эспрессо занимают там не главную часть. У нас спрос изначально формировался в сторону эспрессо, но он изменится через культуру brew-баров, после появления на рынке нормальных фильтров, кофеварок, популяризации принципов правильного заваривания кофе.

— Какие тенденции были актуальны для чайного рынка?

— По чаю, на мой взгляд, ситуация более стабильна. В основном люди у нас всегда пили черный индийский чай, гораздо меньше — ароматизированные и хорошие китайские чаи. Это нишевые вещи. Число потребителей подобного чая тоже растет, но не такими темпами как кофе. Если же говорить в абсолютных цифрах, то чай — второй по потреблению напиток в России. На первом месте находится вода.

Чайная ниша в Новосибирске вообще практически пустая. В нашем регионе этот формат недооценен.

Думаю, что в перспективе основную долю рынка по-прежнему будет занимать черный чай. Но доля китайского чая тоже будет расти. За счет того, что увеличивается количество людей, которые посещают КНР, знакомятся с китайской культурой, где чаепитие возведено в культ, включает в себя энергетические практики, эзотерику. Китайской чайной философии более 5 тысяч лет, кофейной, к примеру, «всего» около тысячи.

Еще один момент. Чай и кофе — это коммуникативные напитки, меняющие состояние человека. В наш век смартфонов и гаджетов, когда человек может чатиться с собеседником в любой точке мира, личное общение за чашкой кофе или чая создает очень комфортную среду. Именно этот нюанс, думаю, позволит продуктам наращивать популярность и пользоваться спросом у многих будущих поколений.

— А если посмотреть по участникам рынка… Можно ли говорить о его перенасыщении?

— Если говорить о кофе, то лично я считаю, что рынку еще расти и расти: за счет качества и новых форм, за счет привлечения нового потребителя. Я голосую за то, что продолжится переход от растворимого к натуральному кофе. Все больше людей пробуют этот продукт, понимают, что он вкуснее, интереснее и насыщеннее.

Чайная ниша в Новосибирске вообще практически пустая. В нашем регионе этот формат недооценен. Лично у нас есть в разработке интересные проекты из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, которые мы готовы представить. Мы понимаем, что их запуск приведет к перерождению рынка, как это в начале 2000-х годов произошло с кофе.

— Вы планируете их развивать в Новосибирске?

— Лично — нет. У меня сегодня есть два проекта, которые мне интересны — это мой чайно-кофейный бизнес с интернет-порталом и консалтинговое агентство «Родные люди» по поиску фамилий, формированию династий. В чайный проект я готов войти в качестве консультанта, партнера, инвестора, но заниматься его оперативным управлением мне неинтересно. Это большой серьезный бизнес, куда нужно погружаться очень глубоко и детально.

Кстати, как показывает история, чайно-кофейный бизнес во всем мире — это именно семейное, фамильное дело. Все крупные зарубежные фирмы, работающие в этой сфере многие годы, — семейные предприятия, где дело передается из поколения в поколение. Чтобы развиваться и расти на этом рынке, нужно иметь огромный опыт, разбираться в нюансах сортов, посвящать этому очень много времени, «выращивать» свой бренд. Иначе все будет просто баловство. Это не пивная точка, которую открыли, поторговали и закрыли. Не все это понимают, поэтому на рынке появляется так много кофеен, очень быстро закрывающихся. В качестве примера вновь приведу Тара-Брауна. Пока он занимался Traveler’s Coffee, бренд существовал, как только его не стало — история бренда закончилась. У Пириева просто не хватает энергетики для его развития. Он ему энергетически не принадлежит, а юридические вещи — в этих вещах уже «дело пятое». К осознанию семейственности чайно-кофейного бизнеса мы тоже постепенно придем. Я по образованию строитель, инженер-экономист и долгое время занимался стройкой, а потом осознал, что это мое и пришел в бизнес. Такое же осознание будет приходить к другим людям, потому что это тот бизнес, которым нельзя заниматься не любя его. Кофе и чай — это не еда, а продукт, который человек употребляет для удовольствия, он достаточно личностный и тонкий, поэтому его нужно рекомендовать осознанно.

Фото: из личного архива