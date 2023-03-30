Стартовал отбор предпринимателей для торговли во время мероприятий 9 мая

Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска объявило о начале приема заявок на участие в торговом обслуживании населения услугами торговли и общественного питания во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, говорится на сайте мэрии.

— К реализации во время праздничного мероприятия рассматривается ассортимент уличного фаст-фуда, а также мучные кулинарные изделия, кондитерские мучнистые изделия, чай, кофе, безалкогольные напитки, мороженое, изделия народных художественных промыслов, сувениры, шары, игрушки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что внешний вид торговых объектов должен отвечать эстетическим требованиям. При этом, реализация продуктов питания и напитков в стеклянной таре, товаров без наличия правильно оформленных ценников и товаросопроводительных документов — запрещена.

Заявки на участие принимаются управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска до 20 апреля. В случае превышения количества поданных заявок фактической потребности в операторах торгового обслуживания, управление оставляет за собой право на прекращение приема заявок на участие раньше установленного срока.

Напомним, в 2023 году День Победы в Новосибирске планируется отмечать в полном объеме. Мероприятия по традиции, стартуют 8 мая — с акции «Свеча памяти» на Монументе Славы. 9 мая намечены: парад, шествие Бессмертного полка, праздничные концерты и салют.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск включится во всероссийскую турпрограмму городов трудовой доблести и славы.