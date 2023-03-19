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Новосибирск включится во всероссийскую турпрограмму городов трудовой доблести и славы

  • 19/03/2023, 16:18
Автор:
город трудовой доблести и славы
Пока в городе проходят тематические экскурсии местного уровня.

В будущем российском туристическом маршруте, объединяющем города трудовой доблести и славы, намерен участвовать и Новосибирск. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть. Такая идея, как рассказывает градоначальник, прозвучала на форуме «История будущего».

Этот маршрут объединял бы города в общий маршрут с общей патриотической тематикой, комментирует мэр. Над этим надо подумать, обсудить. Думаю, что эта идея интересна. В любом случае мы в этом поучаствуем.

По словам главы города, уже сейчас в Новосибирске проводятся мероприятия для жителей и туристов на данную тематику.

Есть у нас туристические маршруты, по которым проводятся экскурсии, сообщает Анатолий Локоть. Муниципальный музей города Новосибирска занимается этими экскурсиями. Можно позвонить и записаться, пройти или проехать по Новосибирску, получить интересный комментарий о различных исторических местах нашего города.

Новости Новосибирска

Во что превратится площадь Калинина после масштабного благоустройства?

Напомним, звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено Новосибирску указом президента РФ от 2 июля 2020 года. Согласно документу, статус присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на их территории, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В начале ноября 2022 года состоялось торжественное открытие посвященной этому событию памятной стелы, установленной в центре площади Калинина в Заельцовском районе. Она представлена в виде четырехгранного штыка высотой 30 метров. Конструкция увенчана гербом Новосибирска. На двух гранях штыка  пластинах из нержавеющей стали  нанесены фотографии трудовых будней военной поры, предоставленные музеем города Новосибирска. Перед стелой расположен камень с текстом указа президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

 

Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирской области могут стать отправными точками для развития туризма.

Фото со страницы мэра Новосибирска ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Туризм История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экскурсии в Новосибирске туристические маршруты ород трудовой доблести и славы


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