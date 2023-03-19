Новосибирск включится во всероссийскую турпрограмму городов трудовой доблести и славы

В будущем российском туристическом маршруте, объединяющем города трудовой доблести и славы, намерен участвовать и Новосибирск. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть. Такая идея, как рассказывает градоначальник, прозвучала на форуме «История будущего».

— Этот маршрут объединял бы города в общий маршрут с общей патриотической тематикой, — комментирует мэр. — Над этим надо подумать, обсудить. Думаю, что эта идея интересна. В любом случае мы в этом поучаствуем.

По словам главы города, уже сейчас в Новосибирске проводятся мероприятия для жителей и туристов на данную тематику.

— Есть у нас туристические маршруты, по которым проводятся экскурсии, — сообщает Анатолий Локоть. — Муниципальный музей города Новосибирска занимается этими экскурсиями. Можно позвонить и записаться, пройти или проехать по Новосибирску, получить интересный комментарий о различных исторических местах нашего города.

Напомним, звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено Новосибирску указом президента РФ от 2 июля 2020 года. Согласно документу, статус присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на их территории, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В начале ноября 2022 года состоялось торжественное открытие посвященной этому событию памятной стелы, установленной в центре площади Калинина в Заельцовском районе. Она представлена в виде четырехгранного штыка высотой 30 метров. Конструкция увенчана гербом Новосибирска. На двух гранях штыка — пластинах из нержавеющей стали — нанесены фотографии трудовых будней военной поры, предоставленные музеем города Новосибирска. Перед стелой расположен камень с текстом указа президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирской области могут стать отправными точками для развития туризма.