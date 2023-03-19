Новосибирск включится во всероссийскую турпрограмму городов трудовой доблести и славы

В будущем российском туристическом маршруте, объединяющем города трудовой доблести и славы, намерен участвовать и Новосибирск. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть. Такая идея, как рассказывает градоначальник, прозвучала на форуме «История будущего».
— Этот маршрут объединял бы города в общий маршрут с общей патриотической тематикой, — комментирует мэр. — Над этим надо подумать, обсудить. Думаю, что эта идея интересна. В любом случае мы в этом поучаствуем.
По словам главы города, уже сейчас в Новосибирске проводятся мероприятия для жителей и туристов на данную тематику.
— Есть у нас туристические маршруты, по которым проводятся экскурсии, — сообщает Анатолий Локоть. — Муниципальный музей города Новосибирска занимается этими экскурсиями. Можно позвонить и записаться, пройти или проехать по Новосибирску, получить интересный комментарий о различных исторических местах нашего города.
Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирской области могут стать отправными точками для развития туризма.
Фото со страницы мэра Новосибирска ВКонтакте
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