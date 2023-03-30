Производитель деталей для «Камаза» теперь выпускает композитные материалы для стоматологических изделий

Институт «Ростеха» начал производить отечественные материалы для стоматологии, говорится на сайте госкорпорации. Они должны заменить продукцию ушедших с российского рынка иностранных компаний.

В компании утверждают, что выпущенные «Ростехом» полимеры не уступают иностранным аналогам, а их стоимость на 10% ниже. Первые поставки российским заказчикам уже начались.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, корпорация рассчитывает в перспективе полностью закрыть потребности стоматологов в зарубежной продукции.

— Производство собственных материалов для стоматологии – важный шаг для обеспечения независимости этого сегмента здравоохранения от импорта. До начала СВО доля зарубежных поставщиков на отечественном рынке составляла около 90%, значительная часть поставок велась из европейских стран. Сегодня отечественными специалистами разработано десять видов материалов для стоматологии, — сказал Олег Евтушенко.

Отмечается, что полимерные композитные материалы применяются при изготовлении пломб химического и светового отверждения, протезов и искусственных зубов, герметизирующих составов, пластмасс со специальными свойствами. Они имеют высокую устойчивость к химической и биологической среде, функциональную долговечность, низкое содержание остаточного мономера – вещества, оказывающего негативное влияние на лечение и прочность материала, а также обеспечивают зубоврачебным материалам на их основе высокую эстетичность.

Композитные материалы разработал и запустил в серийное производство Научно-​исследовательский институт полимеров им. академика В.А. Каргина. Их качество подтверждено международными сертификатами.

Ранее редакция сообщала, что сейчас происходит на рынке стоматологии, как обстоит ситуация с поставками материалов и изменился ли клиентский спрос на фоне экономического кризиса.

Фото с сайта «Ростех»