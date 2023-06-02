В Новосибирске еще неделю продлится аномальная жара

С 3 по 7 июня на территории Новосибирска ожидается аномально жаркая погода без осадков. Ночные температуры составят от 14 до 20 градусов, дневные — от 30 до 35 градусов. В период с 3 по 5 июня осадков не ожидается, следующие два дня пройдут преимущественно без осадков. Такие данные озвучивают в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Напомним, что текущая неделя началась с дождей, после чего установилась жаркая погода.

В то же время, как уже сообщалось официальное открытие пляжного сезона запланировано только через две недели.

Ранее редакция сообщала о крупном граде в конце мая.