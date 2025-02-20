Сеть быстрого питания «Крылья Чака» покидает Новосибирск

Не проработав и пару лет, в Новосибирске один за другим стали закрываться заведения быстрого питания «Крылья Чака». Первым столицу Сибири покинул фастфуд на «Гастрокорте», следом перестали готовить курицу в кляре в ресторанном дворике на улице Ленина. Последней на продажу за 800 тысяч рублей выставили точку на Фуд-холле на площади Карла Маркса.

Напомним, заявленные изначально как сеть заведений фастфудов, «Крылья Чака» начали открываться в Новосибирске в 2023 году. Сам проект развивали собственники пивоварни «Йохохо». Основном блюдом в меню были копчёные крылья по-техасски с острым BBQ соусом. При этом многим посетителям крылышки не пришлись по вкусу.

— Копчёность во вкусе не чувствуется совершенно. Варёные крылья и острый соус — всё. Порция такая, что этим не то, что не наешься, этим даже не перекусишь, — высказывались в открытых онлайн-источниках гости заведения.

Сейчас по данным 2ГИС филиал на улице Ленина удалён из справочника, поясняется что «возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает». Точки в ресторанном дворике в базе нет вовсе. А фастфуд в ТРЦ KLP, площадь Карла Маркса пока числится работающим.

Ранее редакция сообщала о том, что Кирилл и Евгений Покровские купили долю в сети Beerman в Новосибирске.