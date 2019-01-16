Стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров

«Ростелеком» и Ericsson объявляют о начале ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд для представителей медиасферы. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках, трендах в ИТ-сфере, сообщили в пресс-службе «Ростелеком».

В 2018 году на конкурс журналистами из Сибирского федерального округа было заявлено 102 работы. В номинации «Печатная пресса» победа была присуждена Виталию Букатину (журнал «Эксперт-Сибирь», Новосибирск). В номинации «Интернет-СМИ» – первое место у Юлии Чанчиковой (журнал «Деловой квартал» — портал DK.RU, Красноярск). В номинации «Радио и телевидение» победителем регионального этапа конкурса стал Александр Порхунов (ВГТРК ГТРК «Томск»). Среди блогеров лучшим стал новосибирец Антон Лопанин.

— Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает все большее число участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задает тренды в IT-журналистике, — отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:

— Печатная пресса,

— Радио и телевидение,

— Интернет-СМИ,

— Социальные медиа.

Компания Ericsson – партнер конкурса – предложила свою специальную номинацию «5G – платформа новых возможностей». Новшеством этого года станет также специальная номинация от «Ростелекома» – «Биометрия – путь к цифровой идентичности». В обе спецноминации будут приниматься работы от участников из всех категорий СМИ.

— Технология 5G станет основой Цифровой экономики, изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни. 40% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» – важная инициатива «Ростелеком» для развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего, — комментирует вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелекомом» Зоран Лукович.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей в регионах определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: Анна Балашова, редактор отдела телекоммуникаций РБК; Татьяна Белякова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня»; Екатерина Казаченко, старший корреспондент редакции экономической информации ИА «ТАСС»; Антон Поляков, руководитель контент-студии Habr.com; Сергей Барышников, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru; Лада Четина, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Татьяна Оберемова, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

В состав жюри сибирского регионального этапа конкурса вошли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнёва, пресс-секретарь полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Валерий Беленький, ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики; Николай Зенин, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Сибирские журналисты не раз становились победителями федерального этапа международного конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров. В 2015 году Александр Месаркишвили, главный редактор газеты «Континент-Сибирь» и портала ksonline.ru (г. Новосибирск) стал победителем спецноминации Huawei, и, в числе других лауреатов конкурса, посетил штаб-квартиру Huawei г. Шэньчжэнь (Китай). В 2017 в номинации «Печатные СМИ» победила Наталья Решетникова, старший корреспондент «Российской газеты» (г. Новосибирск) и награждена поездкой в Токио, где расположена штаб-квартира компании NEC – партнера конкурса-2017.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ростелеком»