Стартовал XIX сезон Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Оргкомитет Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» объявил о старте девятнадцатого сезона проекта.

— Вызовы времени, с которыми сталкивается Россия и весь мир, требуют личного ответственного отношения каждого из нас, инициативных и сплоченных действий, готовности неустанно работать на благо Отечества, — отметил заместитель полномочного представителя Дмитрий Колозин. — Сегодня для представителей медиасферы принципиально важно правдиво и компетентно освещать текущие мировые процессы. Необходимо откровенно и честно говорить о существующих проблемах, предлагая экспертные решения.

Колозин считает, что очень важно показывать также успехи нашей страны и её талантливых граждан. Сибиряки должны знать о героизме земляков, участвующих в борьбе с неонацизмом, и ощущать сопричастность к судьбе своей великой Родины, добавил он. Конкурс «Сибирь.ПРО» призван объединить людей, которые способны и хотят донести до граждан неискаженную картину на местах.

Следует отметить, что неослабевающий интерес к проекту со стороны представителей медиа делает его одной из заметных площадок для конструктивного диалога между представителями общественных институтов, бизнеса и органов власти.

В минувшем году на конкурс было принято рекордное число заявок — более тысячи. В рамках традиционной медианедели лидеры конкурса нанесли визит на объекты экономики, туристической и спортивной инфраструктуры в Новосибирской области и Красноярском крае. Дмитрий Колозин также выразил признательность партнёрам проекта за помощь в организации пресс-тура и активное участие в жизни конкурса.

По решению членов Оргкомитета конкурса – представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертов и руководителей СМИ – основной темой нового сезона конкурса «Сибирь.ПРО» стала «Большая Сибирь: ПРОстранство для развития».

Кроме того, исключительно важной осталась тема героической доблести и отваги, которую проявляют участники спецоперации. В этой связи в конкурсе закрепилась номинация, посвящённая примерам истинного служения Отечеству, вкладу сибирских территорий в восстановление мирной жизни на Донбассе и в Новороссии; о мерах поддержки семей участников СВО. Ей дали новое название «ПРО Героизм».

В этом году приём заявок начнётся 25 марта. К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте sibirpro.ru.