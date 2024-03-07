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92 миллиона рублей требуют с генподрядчика ЛДС в Новосибирске

  • 07/03/2024, 12:01
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92 миллиона рублей требуют с генподрядчика ЛДС в Новосибирске
Иск был зарегистрирован 5 марта.

На генподрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, — ООО «Элинальфа» — подали в суд. Иск подала ГКУ Новосибирской области «Арена». Иск был зарегистрирован 5 марта 2024 года. Прична его подачи не уточняется. Исходя из данных Новосибирского арбитражного суда, компания требует с подрядчика 92 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в 2022 году генподрядчика ЛДС уже пытались оштрафовать на 106,7 млн рублей. В тот раз иск был связан со срывом сроков строительства объекта. Дело было возбуждено за неисполнение предусмотренных контрактом обязательств. Генподрядчика обязали выплатить 106 миллионов рублей. Однако затем штраф был отменен через суд.

По данным Seldon.Basis, ООО «Элинальфа»  создано в 2005 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки.  Генеральный директор: Алексей  Грибан. Выручка в 2022 году составила 2,66 миллиарда рублей, а чистая прибыль 778 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейский-хакер пойдет под суд за взлом федеральной системы ГИБДД в Новосибирске.

Фото: Артём Рязанов

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Новый ЛДС иск генподрядчик


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