«Забил до смерти Дыму и украл деньги»: живодер попал под суд после похода в гости к знакомым под Новосибирском

Искитимский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными и краже. Под «уголовку» Александр Деманов попал после своих походов в гости к приятелям.

Как рассказывают местные жители, их земляк частенько и крепко выпивает. Достигнув «нужной» кондиции, мужчина бродит по дворам в поисках собутыльников.

В один из таких дней, Деманов забрел к приятелю и разделил с ним «трапезу». Захмелев, он стал вести себя агрессивно и искать, на ком выместить злобу. Под руку пьяному живодеру попалась хозяйская кошка Дыма.

— Деманов умышленно нанес множественные удары руками и ногами по телу животного — от полученных травм кошка погибла на месте, — рассказали в суде.

Следующая пьянка сибиряка закончилась кражей денег у подруги, к которой он заявился в гости. Приняв на грудь и осмелев, Деманов улучил момент, когда хозяйка дома отвлеклась, и стащил со стола два мобильных телефона. Поспешив с «уловом» к выходу, Деманов запустил руки в карманы висящей в прихожей шубы, прихватил пятитысячную купюру и покинул квартиру женщины.

На живодера-воришку завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» и «Кража».

— Очень неприятный человек, его пьяного соседи побаиваются, потому что становится абсолютно неадекватным. Надеюсь, его посадят за то, что забил до смерти Дыму и за воровство, — высказалась в беседе с Infopro54 знакомая Деманова.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Здвинского района Новосибирской области убил кота из-за ссоры с женой.