Стартовал XX Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

С момента основания проект ежегодно реализуется при личной поддержке полпреда.

Открывая заседание, Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что продолжительное существование конкурса подтверждает его важность для социальной сферы сибирских регионов. По его заявлению, успех проекта обеспечивается участием партнеров – социально ориентированных предпринимателей, стремящихся к инновационным решениям актуальных для страны проблем.

Одной из главных целей конкурса является поддержание стабильного интереса СМИ к освещению приоритетных государственных программ.

— В этом году стартовали новые национальные проекты. Президент РФ обозначил перед нами цели, включая достижение технологического первенства, — подчеркнул полномочный представитель. Он добавил, что благодаря реализованным нацпроектам произошли позитивные изменения в стране, о которых важно информировать население.

В ходе заседания были обобщены результаты работы «Сибирь.ПРО» за два десятилетия. За этот период эксперты рассмотрели около 14 тысяч журналистских материалов от более чем 600 СМИ и четырех тысяч авторов, представляющих печатные издания, электронные СМИ и информационные агентства. Более 400 журналистов, коллективов авторов и медиаресурсов из регионов Сибирского федерального округа стали лауреатами конкурса. В жюри в разные годы работали свыше 220 экспертов.

Ключевой темой юбилейного конкурса выбрана «Большая Сибирь. Вклад в Победу», что особенно актуально в Год защитника Отечества, объявленный по инициативе Президента России. Также учреждена номинация полномочного представителя – «Сибирская гвардия», посвященная подвигам сибирских воинов и работников тыла, ветеранов, их трудовой и общественной деятельности в послевоенный период.

В рамках конкурса впервые представлена категория «ПРО управление», где будут рассматриваться материалы об успешных управленческих подходах и проектах, имеющих значение для Сибирского федерального округа, а также об их результатах и пользе для страны и населения. Подчеркивается, что премия приурочена к 25-летию указа Президента РФ о создании института полномочных представителей, отмечаемому 13 мая.

Помимо этого, участники заседания решили организовать медиафорум для журналистов Сибири в мае текущего года. Планируется проведение обучающих семинаров с участием ведущих специалистов для повышения квалификации, освоения новых инструментов и мультимедийных форматов.

В заключение, полпред отметил важность конкурса «Сибирь.ПРО» как платформы для сбалансированного и продуктивного общественного обсуждения. Анатолий Серышев выразил благодарность организаторам – Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» – и партнерам, надеясь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

— Мы встречаемся в преддверии важной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня наши солдаты продолжают защищать интересы России в зоне специальной военной операции. В связи с этим, хочу напомнить слова Президента о необходимости работать так же усердно и согласованно, как наши бойцы. Я уверен, что вместе мы сможем решить любые сложные задачи, —подытожил он.

Подробнее о проекте «Сибирь.ПРО» на сайте sibirpro.ru.

В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Приём работ планируется начать 15 апреля.