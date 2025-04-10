В Новосибирске фонтаны запустят 18 апреля

В Новосибирске в 2025 году будут работать четыре фонтанные конструкции. Их запуск запланирован на 18 апреля.

— Они расположены на площади перед ГПНТБ, у театра Глобус, в Первомайском сквере и в парке «Березовая роща», — уточнили в ТУАД.

В этом сезоне фонтаны заработают раньше обычного в связи с благоприятными погодными условиями. Напомним, обычно эти объекты включают в городе 1 мая.

С момента открытия и до 1 октября фонтаны в Новосибирске будут радовать горожан своей красотой и функциональностью. Время работы: с 10:00 до 22:00, а в Первомайском сквере — с 8:00 до 22:00.

В настоящее время специалисты занимаются расконсервацией и промывкой труб фонтанов, а также очищают чаши и проверяют работоспособность подсветки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках. Некоторые из них уже расконсервированы и принимают посетителей.