В Новосибирске фонтаны запустят 18 апреля

В Новосибирске в 2025 году будут работать четыре фонтанные конструкции. Их запуск запланирован на 18 апреля.
— Они расположены на площади перед ГПНТБ, у театра Глобус, в Первомайском сквере и в парке «Березовая роща», — уточнили в ТУАД.
В этом сезоне фонтаны заработают раньше обычного в связи с благоприятными погодными условиями. Напомним, обычно эти объекты включают в городе 1 мая.
С момента открытия и до 1 октября фонтаны в Новосибирске будут радовать горожан своей красотой и функциональностью. Время работы: с 10:00 до 22:00, а в Первомайском сквере — с 8:00 до 22:00.
В настоящее время специалисты занимаются расконсервацией и промывкой труб фонтанов, а также очищают чаши и проверяют работоспособность подсветки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках. Некоторые из них уже расконсервированы и принимают посетителей.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
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