Более 2,5 тысяч новосибирцев поменяли права на фоне отмены автопродления

ГУ МВД по Новосибирской области сообщило редакции Infopro54, что экзаменационными подразделениями региона в 2025 году выдано 2 734 национальных водительских удостоверений. Для сравнения, за весь 2024 год водительские права получили 13 814 жителей области.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в нашей стране перестало действовать правило автоматического продления срока действия водительских удостоверений.

Эта мера была введена в 2020 году для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес. Срок действия национальных водительских удостоверений, которые должны были закончиться в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, был автоматически продлён на три года. Например, если срок действия водительского удостоверения истекает в мае 2025 года, то оно будет считаться действительным до мая 2028 года. Никаких дополнительных отметок в документе делать не нужно — продление будет происходить автоматически, отмечают в ГУ МВД. Право на продление предоставлялось однократно.

Ранее редакция сообщала о том, что новые правила замены водительских прав вводятся с 1 апреля. Нарушителям грозит штраф до 15 000 рублей и отстранение от управления автомобилем.