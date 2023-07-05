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Стартовала регистрация на пять треков «Архипелага 2023»

  • 05/07/2023, 10:39
Стартовала регистрация на пять треков «Архипелага 2023»
Открыта регистрация на участие в пяти треках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», который пройдет в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа.

Зарегистрироваться можно на направления «Профессиональный форум отрасли БАС», «Соревнования БАС», «Акселератор по Промдизайну», «Человек+», «Акселератор НТИ».

Выбрать понравившийся трек и зарегистрироваться на участие в нем можно на сайте интенсива «Архипелаг 2023». В соответствующих разделах представлены программы мероприятий, информация о них, даны подробные инструкции по регистрации и участию. Так, «Профессиональный форум отрасли БАС» будет сфокусирован на проработке решений для создания и развития отрасли беспилотных авиационных систем в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации. Данный трек пройдет в форматах стресс-теста, деловой игры, технологических лабораторий, сессий и так далее.

В личном кабинете участника «Архипелага 2023» открыто расписание соревнований по беспилотной авиации. Форматы участия – фестиваль, который подойдет для новичков и всех желающих, не имеющих собственного оборудования или опыта в сфере БВС, соревнования, которые дают возможность участвовать во всех соревнованиях с учетом требований к собственному оборудованию и опыту в сфере беспилотной авиации. В рамках программы по развитию БАС на «Архипелаге» планируется запустить от нескольких десятков до нескольких сотен типов соревнований в сфере беспилотников, от школьных до профессиональных, в различных сферах.

Основные тематические модули Федерального образовательного Акселератора «Промышленный дизайн и инженерный стайлинг беспилотных авиасистем» – создание нового визуального языка, новые современные стилистические решения в области предметного и промышленного дизайна, способы формообразования, инструменты увеличения эстетической привлекательности продукта, использование современных материалов, способы увеличения конкурентоспособности продукции на российском и международном рынке и другое.

На «Акселераторе НТИ» 100 сильнейших команд представят свои решения индустриальным партнерам и региональным заказчикам, 300 проектов смогут усовершенствовать свой продукт и сориентироваться в мерах поддержки по итогам обучения на онлайн-интенсиве, 50 лучших проектов смогут заключить соглашение о долгосрочной поддержке с НТИ на период от 1 до 3-х лет.

По итогам программ Акселератора в Новосибирске и онлайн-интенсива планируется отобрать не менее 200 команд в программу сопровождения НТИ, а часть из них получат статус партнеров Национальной технологической инициативы и подпишут партнерские соглашения о долгосрочной поддержке НТИ.

Работать с участниками и гостями научно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» будут 300 волонтеров Новосибирской области. Мероприятия проектно-образовательного интенсива состоятся площадках города Новосибирска, Академгородка и Наукограда Кольцово. Чтобы присоединиться к команде волонтерского сопровождения, нужно подать заявку на платформе «ДОБРО.РФ». Для площадок в Новосибирске и в Академгородке регистрация волонтеров доступна по ссылке, для площадки в Наукограде Кольцово – по ссылке.

«Архипелаг» является главным мероприятием года по поддержке российских технологических и социальных проектов, определяющих будущее новых отраслей — беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика. Цели «Архипелага» — обеспечить сверхускоренный рост и поддержку проектов в сфере перспективных и критических для страны технологий, поддержать появление и внедрение идей для благополучия страны, сформировать технологические команды и апробировать инициативы в сферах беспилотников, биотеха и урбанизации.

Организаторами «Архипелага 2023» выступают Правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Волонтеры станут главными помощниками организаторов мероприятия, каждый из них сможет интересное ему функциональное направление – работа с участниками и гостями мероприятия, координация человеческих потоков, сопровождение VIP гостей, организационная помощь на площадках проведения.

 

Иллюстрация предоставлена Правительством НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области власть Архипелаг 2023 Андрей Травников


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