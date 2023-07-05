Проект нефтеперерабатывающего завода в Куйбышеве никого не заинтересовал

В конце мая на торги было выставлено имущество ООО «НПЗ Барабинский» — земельный участок 1 858 162 +/- 11 928 кв.м, расположенные в селе Нагорное Куйбышевского района. Начальная цена лота составляла почти 364, 5 млн рублей. Торги должны были пройти в форме открытого аукциона. Как сообщил арбитражный управляющий Виталий Зырянов, не было подано ни одной заявки.

Напомним, иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13, 3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа того же года на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев.

Проект строительства завода для переработки нефти был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки составит— не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равным классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 миллиардов рублей. Для осуществления проекта инвестору был передан участок площадью в 185 гектаров, получены технические условия для проектирования, заключён контракт на проведение работ. Запустить предприятие планировалось в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что добыча нефти в Новосибирской области приостанавливается.