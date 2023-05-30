Стартовала регистрация участников на X Международный форум технологического развития «Технопром-2023»

Стать участниками форума можно, зарегистрировавшись на сайте «Технопром-2023». Форум проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации.

Распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка. Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона.

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В прошлом году в работе форума приняло участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран. В его работе в разные годы принимали участие президент России Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».