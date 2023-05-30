В Новосибирской области закупят еще семь автомобилей скорой помощи

В Новосибирской области объявлен аукцион на покупку семи автомобилей скорой помощи (класса «B» и «С»). За них готовы заплатить 59,8 млн рублей. Заказчиком поставки ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, машины должны быть укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, носилками, тележкой-каталкой и прочим оборудованием. Год выпуска автомобилей не ранее 2022 года.

— Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не стоявший на учете в ГИБДД, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), прошедшим предпродажную подготовку,

Отмечается, что все надписи на приборной панели и специальные маркировки должны быть выполнены на русском языке и в виде понятных условных знаков. Гарантия производителя на автомобили — не менее 36 месяцев (три года) с даты подписания акта приёма-передачи автомобиля.

В апреле правительство Новосибирской области сообщало, что 13 автомобилей скорой медицинской помощи – ГАЗель и УАЗ (класс В и класс С) были переданы в районные больницы: Татарскую, Купинскую, Мошковскую, Краснозерскую, Тогучинскую, Чистоозёрную, Барабинскую, Венгеровскую, Доволенскую, Чановскую ЦРБ, а также в больницы Кольцова, Краснообска и в областную больницу.

В 2020-2021 годах парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области был обновлён на 58 единиц. За пять лет (в период с 2018 по 2022 годы, с учётом поставок 63 единиц) парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновлён на 207 единиц и пополнен 19 единицами, предназначенными для борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Класс «B» — это машина скорой медицинской помощи, предназначенная для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов.

Класс «С» — это реанимобиль — машина, предназначенная для проведения лечебных мероприятий силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов.

Ранее редакция сообщала, что «Медтранс» закупит 43 новых легковых автомобиля.