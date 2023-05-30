Камеры на автомобильных дорогах установят по новым правилам

Закон, регламентирующий установку камер на автомобильных дорогах, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно нововведениям, камеры наблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, в местах проведения ремонтных работ, на аварийных участках трасс, возле пешеходных переходов и перекрёстков, а также в других местах, которые определит ГИБДД.

Следует отметить, что о появлении камеры предупредит специальный дорожный знак. Его обязаны размещать за 150-300 метров от самой камеры. При этом уточняется, что решение о размещении камер по согласованию с МВД могут принимать региональные власти либо владельцы автомобильной дороги, вместе с тем, сведения о местах установки камер будут размещаться на сайте МВД.

Ранее редакция сообщала, что 328 новых видеокамер с системой распознавания лиц будут следить за новосибирцами.