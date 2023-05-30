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Камеры на автомобильных дорогах установят по новым правилам

  • 30/05/2023, 10:49
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Камеры на автомобильных дорогах установят по новым правилам
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Закон, регламентирующий установку камер на автомобильных дорогах, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно нововведениям, камеры наблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, в местах проведения ремонтных работ, на аварийных участках трасс, возле пешеходных переходов и перекрёстков, а также в других местах, которые определит ГИБДД.

Следует отметить, что о появлении камеры предупредит специальный дорожный знак. Его обязаны размещать за 150-300 метров от самой камеры. При этом уточняется, что решение о размещении камер по согласованию с МВД могут принимать региональные власти либо владельцы автомобильной дороги, вместе с тем, сведения о местах установки камер будут размещаться на сайте МВД.

Ранее редакция сообщала, что 328 новых видеокамер с системой распознавания лиц будут следить за новосибирцами.

Фото: freepik.com — macrovector

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : президент РФ правила установки камер на автодорогах камеры на дорогах ГИБДД


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