Стартует прием заявлений на весеннюю охоту в Новосибирской области

С 25 марта начнется прием заявлений и выдача разрешений на добычу птиц на общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области в весенний сезон охоты 2024 года.

― Прием заявлений и выдача разрешений будет осуществляться сотрудниками отдела по оказанию государственных услуг в сфере использования объектов животного мира до окончания сроков охоты, ― говорится в сообщении Минприроды Новосибирской области.

Также стоит учитывать, что помимо заявления нужно оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

Ранее в Минприроды сообщали, что в регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца. В весенний сезон 2023 года региональным Минприроды выдано 8961 разрешение на добычу птиц, из них 5159 получены охотниками в филиалах МФЦ, 1250 ― в электронном виде, остальные выданы непосредственно в самом ведомстве, в мае прошлого года сообщил министр природных ресурсов Евгений Шестернин. При этом ведомство отказало в выдаче 1180 разрешений за непредставление или несвоевременное представление сведений о добытых охотничьих ресурсах по полученному ранее разрешению.

Ранее редакция сообщала о том, что браконьеры из Новосибирска убили косуль в Ордынском районе.