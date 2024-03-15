СК подозревает в убийстве мать младенца, которого нашли в погребе под Новосибирском

История с найденным в доме у многодетной семьи новорожденным ребенком получила продолжение. Эксперты, изучившие, тело малыша, пришли к выводу, что ребенок был жив после рождения.

― Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), ― сообщили в СК по Новосибирской области.

По данным следствия, в конце февраля жительница села Светлая Поляна в своем доме самостоятельно родила жизнеспособную девочку, после чего поместила дочь в ведро и вынесла неотапливаемую веранду дома. В марте тело ребенка без признаков жизни было обнаружено правоохранителями.

Сибирячка не отрицала, что является матерью малышки, но уверяла всех, что ребенок родился мертвым. Экспертиза доказала обратное. В ближайшее время подозреваемая будет задержана.

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