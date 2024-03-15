Анатолий Серышев провёл заседание Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Полпред отметил позитивную динамику в работе Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири.

«В прошедшем году своевременно введённый на территории округа противопожарный режим и оперативное тушение лесных пожаров позволили снизить их количество в 1,5 раза по сравнению с 2022 года и на 60% уменьшить размер территорий, пройденных огнём», – сказал он. Реализация комплекса превентивных мероприятий, выработанных на заседании Межведомственной комиссии в марте 2023 года, а также благоприятные погодные условия позволили избежать масштабных подтоплений во всех субъектах Федерации округа.

По словам Анатолия Серышева, несмотря на принимаемые в регионах Сибири меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций, сохраняются повышенные риски возникновения и быстрого развития опасных явлений природного характера, требующие оперативного реагирования.

«В настоящее время перед региональными органами власти, подразделениями МЧС России и другими структурами стоит очень важная задача – обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья и защиту населения, жилых и промышленных объектов, богатейшей природы Сибири от ландшафтных и лесных пожаров», – подчеркнул полпред.

В этой связи важно организовать непрерывный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, приусадебных участках, обеспечить исправную и безопасную работу гидротехнических сооружений. Полномочный представитель сделал акцент на вопросах защиты граждан в населённых пунктах, транспортное сообщение с которыми может быть нарушено: следует заблаговременно создать запасы предметов первой необходимости для нужд населения.

По оценкам специалистов Росгидромета, в настоящее время глубина промерзания почвы превышает норму по северу Республики Алтай, западу Алтайского края, местами в Новосибирской и Иркутской областях, республиках Хакасия и Тыва, в большинстве районов Красноярского края. Запасы воды в снежном покрове превышают климатическую норму от 13 до 70% по Новосибирской и Омской областям, Республике Тыва, отдельным районам Красноярского края, Республики Хакасия. В отдельных районах юга и севера Красноярского края влагозапасы составляют 140-200%, местами в Республике Тыва до 300%, по остальной территории округа – несколько меньше нормы.

По данным МЧС России, по предварительным прогнозам и при наиболее неблагоприятном развитии обстановки в регионах Сибири риску подтопления могут быть подвержены 704 населенных пункта, 247 социально-значимых объектов, 509 участков дорог и 80 автомобильных мостов. Для минимизации возможных последствий проводится комплекс превентивных мер. Пожароопасный период прогнозируется на уровне среднемноголетних показателей – высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Для мониторинга обстановки и оперативного доведения информации применяются технологии космического мониторинга, информационных систем и специальное приложение. Для обнаружения и ликвидации природных пожаров спланирована работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в количестве более 11 тысяч и численностью свыше 43 тысяч человек.

В рамках совещания отдельно был рассмотрен вопрос развития систем оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. «Следует развивать муниципальные автоматизированные средства централизованного оповещения населения на плановой, системной основе», – обратился к участникам совещания полпред. Важно не только своевременно информировать и оповестить граждан, но и обеспечить безопасное укрытие в приспособленных для этого убежищах, добавил он.

«Успешные результаты по защите граждан от чрезвычайных ситуаций можно достичь только путём эффективной совместной деятельности всех участников единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», – заключил Анатолий Серышев.

В заседании приняли участие главы регионов Сибирского федерального округа, начальник управления Генеральной прокураты Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, руководители территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, Рослесхоза, Росгидромета, Росводресурсов, главные федеральные инспекторы по субъектам Федерации округа.