На пост мэра Новосибирска претендует 21 кандидат

Конкурсная комиссия завершила прием документов от кандидатов в мэры Новосибирска. Всего на пост градоначальника сейчас претендует 21 человек.

В последний день, 15 марта, подали документы 12 кандидатов.

Среди них два вице-губернатора: Максим Кудрявцев, и Роман Теленчинов. Теленчинов курирует Минстрой и Минтранспорта со всеми подведомственными структурами. Из мэрии уволился в ноябре 2021 года в статусе замначальника департамента строительства и архитектуры.

Также документы подал Максим Останин, заместитель министра — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО. Ранее работал в мэрии в департаменте потребительского рынка.

Свою кандидатуру на выборы также заявил девелопер Евгений Гаврилов, генеральный директор ООО «Ельцовский парк».

В списке кандидатов предприниматели, банкиры и чиновники:

Виктор Зверев, эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска;

Вячеслав Ачигечев, директор ООО «Сибирский Стиль»;

Максим Картуков, генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис»;

Семен Илюшин, менеджер по продажам ООО «Ганс Партс»;

Сергей Лубнин, директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

Георгий Егоров, директор ООО «Эверест»;

Матвей Филатов, безработный.

Ранее редакция Infopro54 сообщала об участии в конкурсе председателя научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советника ГК «Техногаз» Дмитрия Лукашева.

Вячеслав Ачигечев — обладатель биографии, способной покорить и «консерваторов», и «либералов». Ачигечев окончил Томский государственный университет (юрист по специальности), служил в спецназе ГРУ, а сегодня успешно занимается не только производственным бизнесом, но и имеет собственный музыкальный лейбл: тысячам меломанов в России он известен под псевдонимом AKTRU. Стоит признать, что в деле продвижения выборов мэра Ачигечев оказывает политическим администраторам неоценимую услугу. К переменам в городе артист и бизнесмен способен привлечь «народное» внимание куда эффективнее, чем чиновники-тяжеловесы или откровенные фрики из списка кандидатов.

Сергей Лубнин, директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Ранее редакция сообщала о том, что документы на конкурс подали директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, временно неработающая Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков. Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Депутата горсовета Светланы Каверзину до участия в выборах мэра Новосибирска не допустили. Суд посчитал ее причастной к деятельности экстремистской организации.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Вместе с заявкой, претенденты должны были предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска.