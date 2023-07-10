Два района Новосибирска останутся без воды

В двух районах Новосибирска на этой неделе отключат горячую воду. Неудобства придется испытывать жителям Дзержинского и Ленинского районов. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Отмечается, что в четверг, 13 июля, стартуют гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-5. Максимальный срок отсутствия горячей воды – до 24 июля включительно, с учетом времени на ремонт.

Полный список улиц можно найти на странице СГК в Телегарм.

Напомним, что с 5 июля начинаются гидравлические испытания теплосетей в правобережной части Новосибирска — на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. На трубопроводах от ТЭЦ-2 в Центральном и Октябрьском районах — максимальный срок отсутствия горячей воды — до 14 июля включительно, с учетом времени на ремонт.

Ранее редакция сообщала о том, что начинаются гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.