РАТМ Холдинг ищет новых партнеров для продолжения работы на месторождении природной соды

— Весной 2022 года на площадке месторождения природной соды ООО «Сибирская содовая компания» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.) планировали начать строительство склада, провести ревизию систем энергоснабжения, капитальный ремонт водоводов, реконструкцию садочных бассейнов и прочие работы, предусмотренные в рамках проекта, которые позволят эффективно эксплуатировать месторождение. В связи с осложнением экономической ситуации, в том числе с подорожанием строительных материалов и необходимостью поиска новых партнеров, к реализации этих планов пока не приступили, — сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга в ответ на запрос редакции Infopro54. — Речь идет о поиске партнеров, осуществляющих комплекс экспертно-контрольных мероприятий. Оформление земельного участка должно быть завершено до конца второго квартала 2022 года.

В компании напомнили, что в течение 2021 года на месторождении шли проектные и подготовительные работы, направленные на вовлечение в отработку запасов природной соды. На основании протокола заседания территориальной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участков недр на территории Алтайского края (ТКР Алтайнедра), №204 от 11 июня 2021 года был утвержден технический проект «Разработка Михайловского месторождения природной соды» №2807/20-ПЗ от 18 мая 2021 года, подготовленный ООО НПО «АкадемГЕО».

Кроме того, получены разрешения на право пользования поверхностным водным объектом (озерами системы Танатар). 8 июля 2021 года Михайловское месторождение природной соды ввели в эксплуатацию.

В течение лета 2021 года ООО «Сибирская содовая компания» выполнило восстановительные работы на площадке месторождения (подсыпку разделительных дамб, частичное восстановление покрытий автодорог и т. д.).

На минувшей неделе «Коммерсант» сообщал, что российские производители стекла на фоне роста курса валют столкнулись с резким подорожанием соды, которую используют для производства продукции. Ее практически монопольный поставщик «Башхим» (85% рынка) поднял цены почти на треть меньше чем за год, что может оказаться причиной остановки маленьких заводов.

— Производительность нашего завода составит 55 тысячи тонн кальцинированной соды в год — это менее 2% от объема российского рынка соды, — уточнили в пресс-службе «РАТМ Холдинга», комментируя влияние «содового» проекта компании на ситуацию с сырьем на российском рынке.

Напомним, в ценах сентября 2020 года общий объем инвестиций в проект разработки содового месторождения РАТМ Холдинга оценивался в 1,3 млрд рублей с НДС. Срок реализации проекта — 3 года с момента оформления участка под строительство. В течение 4 лет после запуска производства выручка от реализации соды планировалась более 4,1 млрд рублей без НДС, прибыль от продаж — 1,5 млрд. Срок окупаемости проекта — 7 лет.

По информации ООО «Сибирская содовая компания», кальцинированная сода используется для производства всех видов стекла, в черной и цветной металлургии, производстве моющих средств, жирных кислот, глицерина и других отраслях экономики. В компании также подчеркивали, что создание производства кальцинированной соды в Сибири повысит конкурентоспособность местной стеклянной тары. Рост спроса на стеклянную упаковку у сибирских производителей продуктов питания приведет к увеличению поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области. Кроме того, появление нового источника основного сырья в округе повысит привлекательность региона для открытия новых видов стекольных заводов, в том числе по производству флоат-стекла. Проект РАТМ Холдинга был поддержан на инвестиционном совете Новосибирской области в сентябре 2020 года.