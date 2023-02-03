«Спецавтохозяйство» выдвигают на нового регоператора по вывозу мусора в Новосибирской области

Одним из главных претендентов на реализацию новой «мусорной» концессии по стротельству двух полигонов в Новосибирском районе станет МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ). Такое поручение руководству предприятия озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе совещания по итогам работы департамента энергетики и ЖКХ за прошлый год.

— Мы отвечаем за город — всё, — заявил мэр. — Да, был период, когда МУП САХ подвигали. Но мы пережили, устояли. Сегодня МУП САХ — это крупнейшее предприятие, которое занимается вывозом и утилизацией мусора. Ставлю задачу: участвовать в конкурсах концессии по обоим мусороперерабатывающим заводам. Конкурс, есть конкурс, как говорят «вскрытие покажет», но ставлю задачу участвовать.

Напомним, в конце декабря 2022 года стали известны итоги конкурса по сбору предложений по двум новым мусорным концессиям, которые планируется запустить в Новосибирской области. К участию в открытом конкурсе по двум лотам были допущены МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург).

Помимо роли потенциального концессионера, как было озвучено в ходе совещания, «Спецавтохозяйство» в перспективе сможет претендовать и на роль нового регоператора. В настоящее время работа предприятия уже не ограничивается границами непосредственно Новосибирска. Более того, по информации департамента энергетики и ЖКХ, в минувшем году предприятие приобрело новые мусоровозы, тяжёлые бульдозеры для тушения возможных пожаров на полигоне, пожарные машины, обустроило сортировочные линии на Левобережном полигоне. На МУП САХ как потенциального регоператора намекнул глава регионального МинЖКХ Денис Архипов.

— МУП САХ подхватило те проблемы, которые были в городе с вывозом ТКО, — напомнил министр. — В условиях внешнего управления действующего регоператора я абсолютно уверен, что мы в своё время, когда еще коммерсанты заходили в область, приняли правильное решение о том, что у нас должно быть сильное муниципальное предприятие.

— Денис Николаевич боится об этом говорить, а я говорю депутатам: надеюсь, что смена регоператора произойдёт, — заявил Козловский. — Они (Действующий регоператор. — Ред.) столько крови здесь у нас попили, всем должны. Думаю, МУП САХ с этим справится. Сейчас мне хотелось бы, чтобы МУП САХ хотя бы по одному полигону выиграл этот конкурс. Мы все, областные депутаты, будем переживать за МУП САХ.

Более откровенно высказался председатель комиссии Заксобрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский.

Аналогичным образом слова министра интерпретировал и Анатолий Локоть.

— Я так понимаю из выступления министра, что в соответствии с федеральным законодательством, можно считать, что в части регионального оператора у нас большие перспективы, — заявил мэр. — Если она изменится, то мы (МУП САХ. — Ред.) готовы (Стать регоператором. — Ред.). Товарищ Зыков (Андрей Зыков, директор МУП САХ. — Ред.), мы готовы?

Руководитель предприятия на вопрос градоначальника ответил положительно.

По информации мэрии Новосибирска, в 2022 году МУП САХ организовано строительство 8 контейнерных площадок, расставлено 2,5 тыс новых контейнеров для раздельного сбора ТКО, направлено на дальнейшую переработку 77,3 тыс тонн отсортированных отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что собственников текущего регоператора — ООО «Экология- Новосибирск» — потребовали призвать к административной ответственности.