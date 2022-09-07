Ставку по семейной ипотеке предлагают снизить

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ВЭФ-2022.

Семейная ипотека сегодня является одной из самых востребованных госпрограмм среди российских заемщиков. Свои жилищные условия благодаря ей с 2019 года смогли улучшить более 372 тыс. семей, оформивших ипотеку на 1,3 трлн рублей. При этом спрос населения по семейной программе все больше смещается в сторону квартир большей площади. По статистике ВТБ, доля таких объектов составляет не менее 10% и может увеличиться в дальнейшем при улучшении условий госпрограммы.

«Для покупки квартир большой площади российским семьям нужен серьезный стимул, которым может стать принцип дифференцированной ипотечной ставки. Это особенно актуально при рождении детей и дополнительных расходах. В ВТБ каждая десятая ипотечная сделка банка приходилась на квартиры от 65 «квадратов» в рамках программы «Больше метров – ниже ставка». Заемщики снижают свой регулярный платеж, меньше тратят на переплату и в конечном счете – могут позволить себе жить в просторных квартирах, где у каждого ребенка будет свое личное пространство для жизни и развития. Застройщикам это позволит планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки возводимого дома, чтобы обеспечить своих клиентов качественным новым жильем», – комментирует Анатолий Печатников.

ВТБ за все время реализации семейной ипотеки выдал по ней около 350 млрд рублей кредитов.