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Ставку по семейной ипотеке предлагают снизить

  • 07/09/2022, 15:05
При условии, что речь идет о покупке квартир площадью от 65 кв. метров.

новости компанийОб этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ВЭФ-2022.

Семейная ипотека сегодня является одной из самых востребованных госпрограмм среди российских заемщиков. Свои жилищные условия благодаря ей с 2019 года смогли улучшить более 372 тыс. семей, оформивших ипотеку на 1,3 трлн рублей. При этом спрос населения по семейной программе все больше смещается в сторону квартир большей площади. По статистике ВТБ, доля таких объектов составляет не менее 10% и может увеличиться в дальнейшем при улучшении условий госпрограммы.

«Для покупки квартир большой площади российским семьям нужен серьезный стимул, которым может стать принцип дифференцированной ипотечной ставки. Это особенно актуально при рождении детей и дополнительных расходах. В ВТБ каждая десятая ипотечная сделка банка приходилась на квартиры от 65 «квадратов» в рамках программы «Больше метров – ниже ставка». Заемщики снижают свой регулярный платеж, меньше тратят на переплату и в конечном счете – могут позволить себе жить в просторных квартирах, где у каждого ребенка будет свое личное пространство для жизни и развития. Застройщикам это позволит планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки возводимого дома, чтобы обеспечить своих клиентов качественным новым жильем», – комментирует Анатолий Печатников.

ВТБ за все время реализации семейной ипотеки выдал по ней около 350 млрд рублей кредитов.

Фото: pixabay.com — skorchanov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : семейная ипотека ВТБ


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