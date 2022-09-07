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ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

  • 07/09/2022, 15:24
ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Об этом на ВЭФ-2022 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

новости компанийЗапуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году.

«Цифровой рубль — инструмент, выгодный для всех участников рынка. <…> За сохранность денег в электронном кошельке отвечает государство, поэтому технология является максимально безопасной. По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля денежный оборот в России может ускориться на 3-7%, при этом итоговые показатели будут зависеть от удобства платформы и готовности платежной инфраструктуры», — сообщил Анатолий Печатников.

Архитектура платформы «Цифрового рубля», разработанная Банком России, позволяет клиенту единожды и быстро зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

В феврале ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы «Цифрового рубля» Банка России.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цифровые рубли ВТБ


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